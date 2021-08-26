شكرا لقرائتكم خبر عن "سور ورا سور" أولى أغنيات ألبوم محمد عدوية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان محمد عدوية، أولى أغنيات ألبومه الجديد، بعنوان «سور ورا سور» ، كلمات أحمد عبد النبى ، وألحان وتوزيع مونتى .

ويتعاون محمد عدوية، فى ألبومه الغنائى الجديد مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين منهم تيام على ووسام عبد المنعم وأحمد جابر ومحمد شحاتة.

وقال عدوية لـ"الخليج 365"، إنه يحرص من خلال الألبوم على تقديم عدد من الأغانى المتنوعة وأشكال موسيقية مختلفة تضيف لرصيده الغنائى، مضيفا أنه حريص على أن يكون دائم التجديد فى أغانيه واختيار الكلمة التي تناسب جمهوره.

من ناحية أخرى يطرح النجم محمد عدوية أغنية "ناس وداسوا" التي تجمعه مع مطرب الراب سداوى، وتحمل شكل موسيقى جديد من خلال مزج موسيقى الراب بالطابع الشرقى.

وتقول كلمات الأغنية: "جابوا جابوا جابوا سيرتي.. قلبوا قلبوا بقوا ضدي، غلبوا عندي.. منهم زادت حيرتي.. ناس وداسوا بافترا فى الرأس هموم متلتلة طب ليه يا دنيا مش كده".