فن ومشاهير

تجهيزات حفل الكينج محمد منير وروبى بالساحل الشمالى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - انتهى المسرح الرومانى بالساحل الشمالى، من كافة التجهيزات لانطلاق حفل الكينج محمد منير، الذى يقدم باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، كما تشاركه في الحفل الفنانة روبى التي ستقدم عددا من أغنياتها الجديدة والقديمة على نفس المسرح.

وقال الكينج محمد منير، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه بصدد إجراء بروفات موسيقية هذه الأيام مع فرقته الموسيقية استعدادًا لهذا الحفل الكبير، وأشار إلى أنه سيقدم في هذا الحفل أغانى ألبومه الجديد كما أنه يجهز لمفاجآت جديدة لجمهوره في هذا الحفل.

يذكر أن الكينج محمد منير قد أعرب عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة "الباقي من الصحاب" وأشار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن النجاح يولد لديه طاقة إيجابية تجعله يريد أن يملأ الدنيا أغاني وحفلات، ولذلك فإنه بصدد تقديم أغانٍ جديدة تناسب الصيف.

يذكر أن أغنية "الباقى من الصحاب" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وهي خامس أغاني ألبومه "باب الجمال"، وتتحدث عن الصداقة والذكريات القديمة، وقال الشاعر أحمد حسن راؤول لـ"الخليج 365" إن أغنية "اللى باقى من أصحابى" تعتبر من أهم الأغانى التي كتبها في مشواره الغنائى، خاصة أن فكرتها تدور حول الصحاب وما يدور بينهم.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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