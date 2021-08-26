مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها ” محمد سامي “

كتب امير فتحي في الخميس 26 أغسطس 2021 08:57 مساءً - احتفلت الفنانة ” مي عمر ” بعيد ميلاد زوجها المخرج ” محمد سامي ” الذي يوافق اليوم السادس والعشرين من أغسطس في منشور لها عبر حسابها على تطبيق ” إنستجرام ” .
فنشرت مي عمر صورة تجمعها بمحمد سامي ظهرت بها وهي تحتضنه وكتبت في تعليقها عليها : ” عيد ميلاد سعيد يا رجلي .. أنت الدليل على وجود الرجال المثاليين .. احبك ” .
ليرد عليها المخرج محمد سامي في تعليق له معربا عن حبه لها قائلا : ” بحبك ميوشة ” .
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