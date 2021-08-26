“لروحها المُلهمة”.. عَالم الموسيقى يُكرِّم المغنية جوني ميتشل بـ”شخصية العام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سيُكرِّم عَالم الموسيقى المغنية وكاتبة الأغاني جوني ميتشل، قبل حفل توزيع جوائز “غرامي الموسيقية” في لوس أنجلس، بمنحها لقب شخصية العام من مؤسسة “ميوزيكيرز”.

وقالت المؤسسة، وهي الجناح الخيري لأكاديمية التسجيلات، اليوم الأربعاء، إنّ الفنانين سيُكرَّمون ميتشل في حفل سيقام يوم 29 كانون الثاني المقبل.

وقالت ميتشل (77 عاماً)، التي اختارت البقاء بعيدة عن الأضواء منذ إصابتها بتمدد الأوعية الدموية في عام 2015، في بيان، إنّها فخورة لاختيارها لهذا التكريم.

وقالت: “أتطلّع لأن أكون جزءاً من هذا الحفل”.

لم يذكُر المنظّمون مِمَن الفنانين سيقدّمون عروضاً لميتشل في الحفل، الذي سيتم خلاله جمع تبرعات لمساعدة الموسيقيين الذين يعانون من مشاكل صحية وغيرها.

وقالت لورا سيغورا، المديرة التنفيذية لمؤسسة “ميوزيكيرز”، في بيان، إنّ “تكريمها يتمّ ليس لموسيقاها وكلماتها المميزة فحسب، ولكن لروحها الرائدة والملهمة للعديد من الفنانين”.