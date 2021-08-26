للمرة الأولى.. امرأة في منصب حاكم ولاية نيويورك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أدت كاثي هوكول اليمين الدستورية لتصبح أول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية نيويورك ووعدت بتغيير المناخ السياسي في الولاية والعمل على إعادة ثقة أبناء نيويورك في حكومتهم.

وتولت هوكول المنصب صباح يوم الثلاثاء في أعقاب فضيحة تحرش جنسي دفعت سلفها في المنصب آندرو كومو إلى الاستقالة.

وكان كومو قد قال في تصريحات علنية ختامية أدلى بها يوم الاثنين إن التحقيق الحكومي الذي خلص إلى أنه تحرش جنسيا بنساء كن يعملن لحسابه كان ظالما.

وبذلك تصبح هوكول، وهي من الديمقراطيين وولدت في مدينة بافالو وبلغت سن 63 عاما هذا الأسبوع، الحاكمة السابعة والخمسين للولاية الأميركية.