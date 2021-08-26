راغب علامة يستبعد التأليف: “لا حكومة في لبنان قبل تسوية دولية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استبعد السوبر ستار راغب علامة في تغريدة جديدة أطلقها عبر حسابه على موقع التواصل لإجتماعي تويتر تأليف حكومة جديدة في لبنان.

وبرّر الفنان راغب علامة رأيه بالقول: “يتم الهاء الناس يوميًا في ما يتعلق بولادة الحكومة”. وتابع: “لا حكومة في لبنان قبل تسوية دولية وكل شيءٍ عم يحكوه ويسربوه ما هو الا لذر الرماد في العيون”.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني كان راغب علامة قد أطلق قبل مدة أغنيته الجديدة “فوراً غرام” وهي من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم وحققت الأغنية نجاحاً وانتشاراً كبيرين وأرقام مشاهدة عالية على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”.

وكان راغب قد دخل قائمة النجوم الذين حضروا في الإعلانات التجارية خلال شهر رمضان المبارك الفائت من خلال أغنية جديدة طرحها في الإعلان بعنوان “حكايات أغلى الناس” وهي من تأليف أمير طعيمة و ألحان عمرو مصطفى وحققت الأغنية تفاعلاً كبيراً من الجمهور ووصلت للترند.