نجل غادة عادل يفقد الكثير من وزنه.. شاهدوا كيف أصبح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لفت عبد الله ابن الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري الأنظار إليه بعدما ظهر أخيراً بإطلالة مختلفة وقد فقد الكثير من وزنه.

وفاجأ عبد الله متابعيه عبر “فيسبوك” بظهوره بشكل مختلف تماماً عما كان عليه، حيث بدا نحيفاً للغاية وتغيّرت ملامحه بعدما خسر الكثير من وزنه، وحرص عدد من متابعيه على تشجيعه على تلك الخطوة.

اتجه عبد االله الى التمثيل وقدّم أكثر من تجربة فنية خاصة به وعرضها عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها فيلم «العفريت» ومسلسل “دي حكاية”.