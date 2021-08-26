5 مسلسلات جديدة مقتبسة من أعمال كلاسيكية قديمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلجأ بعض شركات الإنتاج إلى إعادة تدوير أعمالها الناجحة، كي تضمن تحقيق مشاهدات عالية من قطاع الجمهور المتحمس للنسخة الأصلية.

وفي السنوات الأخيرة، أعيد إنتاج الكثير من المسلسلات الكلاسيكية بلمحة عصرية تناسب الجمهور الجديد وفي الوقت نفسه ترضي المعجبين الأصليين.

ويستعرض موقع "أر إس تي أوج" الأمريكي، في التقرير التالي أبرز المسلسلات الجديدة المقتبسة من مسلسلات قديمة.



1- Gilmore Girls: A Year in the Life





مسلسل "جليمور جيرلز: سنة في العمر"، بطولة ألكسيس بلدل ولورين جراهام، ويدور حول حياة الابنة العاطفية المعقدة، وكيف تتعامل والدتها مع خسارة والدها ورغبتها في إنجاب المزيد من الأطفال.

وتناولت النسخة الأصلية العلاقة بين الابنة روي ووالدتها لوريلاي، وحياتهما اليومية.



2- Chilling Adventures of Sabrina





مسلسل "مغامرات صابرينا المخيفة"، بطولة كيرنان شيبكا وروس لينش، ويدور حول مراهقة تمتلك قوى سحرية وتحارب قوى الشر.

حمل المسلسل الأصلي عنوان: Sabrina the Teenage Witch (صابرينا الساحرة المراهقة) ويدور حول سابرينا الساحرة الأقوى على الإطلاق.

3- The Twilight Zone





مسلسل "توايلايت زون"، مستوحى من مسلسل يحمل الاسم نفسه وصدر عام 1959، ويتناول أكثر من جانب سواء رعب أو خيال علمي أو خوارق.

المسلسل بطولة آدم سكوت وبيلي بورتر، ويعرض على شبكة أمازون برايم.



4- Will and Grace





مسلسل "ويل وجريس" صدر عام 1999، يدور في مدينة نيويورك حول صديقين يعمل أحدهما مصمم ديكور والآخر محام.

عاد المسلسل عام 2017، وتنوعت قصته لتشمل عائلة الأصدقاء، ديبرا ميسينج وميجان مولالي.

5- Veronica Mars

مسلسل "فيرونيكا مارس"، بطولة كريستين بيل وجاسون دورينج، ويدور حول طالبة في المرحلة الثانوية تعمل محققة بدوام جزئي.

تم إلغاء المسلسل بعد 3 مواسم، إلا أن حماس الجمهور دفع شركة الإنتاج إلى طرح فيلم مؤخرًا عن الشخصية يدور حول تحقيق فيرونيكا في جريمة قتل أحد زملاء دراستها القدمي.