شكرا لقرائتكم خبر عن ملك قورة: تخوفت من كم النجوم المشاركين فى فيلم "200 جنيه" وذاكرت دورى جيدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ملك قورة، خلال لقائها مع تلفزيون الخليج 365، إنها شعرت بالخوف والرهبة بسبب كم النجوم الكبار المشاركين في فيلم 200 جنيه، فهي تعتبر أصغر المشاركين في الفيلم على حد قولها.

وأضافت ملك قورة، إنها بمساعدة المخرج الكبير محمد أمين ذاكرت دورها جيدا، مؤكدة إلى أنها متحمسة جدا لدورها، حيث تقدم دور "هالة" وهي طالبة تعاني ماديا بشكل كبير، وأوضحت أنه يوجد في أحداث الفيلم مشهد واحد يجمعها مع النجمة ليلى علوى.

وأقيم الثلاثاء الماضي العرض الخاص لفيلم 200 جنيه بحضور عدد كبير من أبطال العمل بينهم خالد الصاوى، ليلى علوي، إسعاد يونس، صابرين، أحمد السعدنى، هانى رمزى وحرمه، وأحمد رزق، ومى سليم، ودينا فؤاد، وغادة عادل، وسليمان عيد.

يذكر أن فيلم "200 جنيه، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

فيلم "200 جنيه"، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى ،أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى ،مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.