شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى شيف لأول مرة فى مسلسل "موضوع عائلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد النجم ماجد الكدوانى دور شيف لأول مرة خلال أحداث مسلسله "موضوع عائلى"، المقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث يعتبر المسلسل أول أعمال ماجد الكدواني الموجهة للمنصات الإلكتروني، ويناقش العمل قضية جديدة على ماجد الكدواني تخص العائلات.

مسلسل "موضوع عائلى" يدور في 10 حلقات مقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريباً، والعمل بطولة ماجد الكدواني وصبري فواز ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس، وعدد آخر من الفنانين، كما تظهر الفنانة أمينة خليل ضيفة شرف فى إحدى حلقات المسلسل، والعمل من إخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

يذكر أن بطل المسلسل ماجد الكدوانى يعيش حالة من النشاط الفني حالياً، حيث يعرض له في السينمات فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى، وأيضا "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز ودينا الشربينى، وانتهى من تصوير فيلم "بره المنهج" بمشاركة روبى وإخراج عمرو سلامة، وأيضاً انتهى من فيلم "الجريمة" مع أحمد عز ومنة شلبى وسيد رجب وإخراج شريف عرفة.

كان آخر أعمال الفنان ماجد الكدواني في الدراما ظهوره في مسلسل "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز، أحمد مكى، اياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسد شخصية اللواء مراد، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "ولاد ناس" الذى عرض في شهر رمضان الماضى أيضاً.