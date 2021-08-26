شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المكتب الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ43 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى على التشكيل الجديد للفريق الفنى للمهرجان فى دورته الـ43، حيث تولى الناقد أندرو محسن، منصب مدير المكتب الفنى.

عمل محسن فى عدة مناصب فى مهرجان القاهرة منذ عام 2016، منها مدير مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة لمدة 3 دورات، بينما شغل منصب المدير الفنى لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة عام 2018 والمدير الفنى لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة عامى 2020 و2021.

يضم فريق المكتب الفنى كلًا من: الناقد رامى عبد الرازق، مدير مسابقة آفاق السينما العربية، الناقد أسامة عبد الفتاح، مدير مسابقة أسبوع النقاد الدولي، المخرج مروان عمارة، مدير مسابقة الأفلام القصيرة، الناقدة رشا حسني، مبرمجة أفلام آسيا والباسيفيك، المخرجة ماجى مرجان، مبرمجة أفلام شرق أوروبا، المخرج يوسف هشام، مبرمج أفلام الأمريكيتين.

من ناحية أخرى قرر المهرجان تقديم موعد انطلاق دورته المقبلة الـ 43، ليصبح فى الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2021. وذلك مراعاة لمتغيرات خريطة المهرجانات العربية.

جاء ذلك بعد دراسة جيدة لخريطة المهرجانات المنتظر إقامتها خلال الفترة المقبلة، ليسمح الموعد الجديد للصحفيين وللسينمائيين العرب والأجانب بالتواجد فى المهرجانات المختلفة لمشاهدة كل الإنتاجات المتاحة وحضور وتغطية الفعاليات.

وسوف تُقام الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والأفريقية المسجل فى الفئة A فى الاتحاد الدولى للمنتجين فى باريس (FIAPF).