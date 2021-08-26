الانتهاء من تصوير فيلم "90 يوم" للمخرج خالد الحربي في مطار جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى المخرج السعودي خالد الحربي من تصوير آخر مشاهد فيلمه 90 يوم، في مطار جدة، كما نشر صوراً جمعت أبطال الفيلم من كواليس التصوير، وهو دراما اجتماعية وكوميدية عن فترة العِدة التي يجب شرعاً أن تبقى فيها المرأة ببيت زوجها وكيف تعلو سطوة العادات والتقاليد أحياناً على حكم الدين.

ومن المرتقب إطلاقه قريباً في دور العرض السعودية وعدة دول عربية، وهو من إنتاج أفكار الغد للإنتاج الفني التي أسسها خالد وفيصل الحربي، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع ومبيعات الفيلم عالمياً.

ويقول المخرج خالد الحربي في بيان صحفي "نحاول من خلال أفكار الغد خلق قاعدة جماهيرية أكبر للسينما المحلية خلال السنوات المقبلة من خلال تقديم أفكار قريبة من المواطن السعودي والخليجي وكذلك ممثلين محترفين ومحبوبين، لأن الفيلم المحلي حتى الآن لا يمتلك أرضية كبيرة مقابل الفيلم الأجنبي، وقررنا بدء خطتنا طويلة المدى بفيلم 90 يوم الذي يناقش العلاقات الزوجية المعقدة بطريقة درامية وكوميدية، وسعداء باتحاد أهدافنا مع فريقMAD الذين تحمسوا للمشاركة في المشروع وساعدونا بخبراتهم التي اكتسبوها عبر السنوات".

ومن جانبه يقول علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان في MAD Solutions "نفخر بالتعاون مع المخرج خالد الحربي، أحد أبرز الأسماء في صناعة الدراما والمسرح في السعودية، في أول فيلم روائي طويل من إخراجه، ونحن حريصون دوماً أن تكون الأفلام السعودية التي نعمل عليها إضافة لتأسيس صناعة سينما قوية في السعودية بفيلم كل فريق العمل به من السعوديين، لتقديم قصص تهم المجتمع السعودي والعربي".

فيلم 90 يوم يحكي قصة طبيبة ترفض الزواج لأنها تبحث عن الرجل المناسب لها.. وعندما تجده، وتحدت الجميع من أجل الزواج به، تكتشف أنه يخفي حقيقة مثيرة.. وتقودنا تلك الحقيقة والأحداث التالية إلى حقيقة تمسك الغالبية بعادة يخالفون بها الشرع دون أن يدرون.

فيلم 90 يوم يشارك في بطولته ممثلون من أكثر من جيل يمتلكون شعبية كبيرة في السعودية، فمن الشباب فيصل الزهراني، مروة محمد، محمد الهاشم، فيّ فؤاد، بدر المطرفي وود أسامة، ومن الممثلين الذين لهم باع طويل في السعودية والخليج سناء بكر يونس وعبدالعزيز السكيرين وخالد الحربي، والفيلم من إنتاج مؤسسة أفكار الغد للإنتاج الفني (المنتج المنفذ فيصل الحربي).

خالد الحربي كاتب، ممثل، مخرج ومنتج سعودي، شارك في العديد من الأعمال السعودية والعربية، وحقق شهرة واسعة بعد تأليفه مسلسل الأطفال حكايات بابا فرحان الذي استمرت أجزاءه حتى الموسم الـ 12، ويعد ضمن قلائل من الممثلين السعوديين الذي كسروا حاجز المحلية وشاركوا في أعمال خارج السعودية، وتجاوزت مسيرته كممثل أكثر من 100 عمل فني.