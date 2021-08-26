قبل عرض"زقاق المدق".. دنيا عبدالعزيز عن والدتها: "أول مرة هاطلع بدون ما ألاقيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة دنيا عبدالعزيز، على توجيه رسالة لوالدتها الراحلة، قبل عرض أول ليالي مسرحيتها الجديدة "زقاق المدق" بالإسكندرية.

وكتبت دنيا، عبر حسابها على إنستجرام: "الليلة.. أول ليلة عرض لمسرحية (زقاق المدق) بالإسكندرية، بس هى برضو أول عرض بدون أهم وجه، وأهم صقفة، وأهم تشجيع ودعاء وحب، أول مرة هاطلع بدون ما ألاقيها وأخذ القوة من نظرتها، وأخذ الثقة من صقفتها.. ادعولي ربنا يقويني وادعوا لأمي بالرحمة لو بتحبوني".

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وهي بطولة دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبدالرحمن، مراد فكري، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، هاني عبدالهادي، صابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

وتُعد "زقاق المدق" رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في زقاق صغير في أربعينيات القرن الماضي، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية، وتدور أحداث القصة في فترة الأربعينيات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.

جدير بالذكر أن والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز، رحلت عن عالمنا يوم 12 أبريل عام 2020 داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وذلك بعد صراع مع المرض.