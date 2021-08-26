أحمد داوود ينتهي من تصوير "بالتقسيط المريح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى الفنان أحمد داوود من تصوير مسلسل "بالتقسيط المريح" والذي يتعاون من خلاله مع الفنانة نيللي كريم، ويجمعهما بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل "سجن النسا" للمخرجة كاملة أبو ذكري، ومن المقرر طرحه على منصة شاهد vip قريبًا.

ويشهد داوود في الفترة الأخيرة حالة من النشاط الفني، حيث يعمل حاليًا على فيلم يوم 13 والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

وبجانب فيلم يوم 13، أعلن داوود مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمه المقبل "هيصة"، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، حيث يخوض تحديًا جديدًا من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، ليرصد صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه وهو كرة القدم، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.