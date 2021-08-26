فيديو| محمد حماقي يطرح أغنيته الجديدة "طالع موضة" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح الفنان محمد حماقي، مساء اليوم الخميس، أغنيته الجديدة "طالع موضة"،عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع وميكساچ أحمد إبراهيم، ديچيتال ماستر طارق مدكور، جيتار شريف فهمي.

وتقول كلمات الأغنية: "تيجي سيرتها قلبي يدق، أديني قلت كلمة حق، دي حبيبة قلبي دي.. وماله ما تتدلع عليا، لو أنا منها يعني أتغر.. ياما عليا عدّى ومَر، ومشفتش أحلى منها.. عيونها الحلوة مميزينها

ده جمالها طالع موضة، براءتها مش موجودة.. ماعرفش جايبة الجمال ده منين".

الأغنية هي الرابعة التي يطرحها المطرب محمد حماقي من ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني"، بعدما طرح من قبل "زيها مين"، و"لو هتسيب"، و"تك".

يذكر أن محمد حماقي يستعد لإحياء حفل غنائي مساء غدا الجمعة الموافق 27 أغسطس، ضمن مهرجان الماسة بمدينة العلمين الجديدة.