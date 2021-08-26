سمية الخشاب عن سر جمالها: "مصفية نيتي وبشرب عصير أخضر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة سمية الخشاب، سر جمالها الذي تتمتع به حتى الآن.

وكتبت سمية، عبر حسابها على تويتر: "مصفية نيتي، وبشرب عصير أخضر، ومباكلش جانك فود، وبشرب مياه كتير".

جاء ذلك عقب توجيه أحد متابعيها رسالة لها، جاء فيها: "سر جمالك بليز يا بيبي؟" .

وكانت سمية الخشاب، كشفت مؤخرا حقيقة التحقيق معها من قبل نقابة المهن التمثيلية بسبب صورتها الأخيرة المثيرة للجدل، عقب عقد قران الفنان أحمد سعد على مصممة الأزياء علياء بسيوني.

وكتبت سمية منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "بيان للتوضيح: لم يتم التحقيق معي من قبل النقابة، برجاء من السادة الإعلاميين والصحفيين والمواقع الإلكترونية توخي الدقة والحذر من الأخبار المفبركة والأكاذيب التي يصدرها حزب أعداء النجاح واللجان الإلكترونية الممنهجة، وكل الشكر والتقدير لنقيبنا المحترم د/أشرف زكي".