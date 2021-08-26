"الفخراني وشادية ونور الشريف".. تعرف على نجوم حصلوا على الدكتوراه الفخرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان محمد رمضان، اليوم الخميس، حصوله على شهادة الدكتوراه الفخرية بلبنان في حفل أقيم أمس بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأثار حصول "رمضان" على الدكتوراه الفخرية الجدل، خاصة أن الشهادة لم تصدر عن وزارة الثقافة كما قال رمضان، ولكن حصوله على الشهادة جاء من المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان.

وحصل عدد من نجوم الفن سابقا على شهادة الدكتوراه الفخرية، لعل أبرزهم:

محمد صبحي

النجم الكبير محمد صبحي، حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية للتنمية البشرية، تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة وجهوده في خدمة المجتمع.

عمر خيرت

حصل الموسيقار عمر خيرت، على شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الكندية عام 2016، كما حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة ويلز

نور الشريف

النجم الراحل نور الشريف، حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة ويلز الدولية، تقديرا لجهوده وتاريخه الفنى الكبير، ودوره فى خدمة المجتمع.

يحيى الفخراني

الفنان الكبير يحيى الفخراني حصل على الدكتوراه الفخرية مرتين، الأولى من جامعة ويلز الدولية، والثانية من جامعة كيب بريتون تقديرا لمشواره الفني.

حسين الجسمي

منحت الجامعة الكندية في مصر، الفنان الإماراتي حسين الجسمي، شهادة الدكتوراه الفخرية عام 2017، ووصفته بأنه سفير فوق العادة للنوايا الحسنة.

شادية

النجمة الراحلة شادية حصلت على شهادة الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون، تقديرا لعطائها ومسيرتها الفنية الحافلة.

فاتن حمامة

سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة حصلت على شهادة الدكتوراه الفخرية مرتين، الأولى من الجامعة الأمريكية في مصر عام 2009، والثانية من الجامعة الأمريكية ببيروت عام 2013.