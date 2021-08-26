"رفيق الدرب".. كاظم الساهر ينعى قائد فرقته الموسيقية الموسيقار فتح الله أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان العراقي كاظم الساهر، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، الموسيقار العراقي فتح الله أحمد، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 64 عاما، بعد صراع مع المرض في مدينة دبي الإماراتية.

ونشر "الساهر" صورة للموسيقار الراحل، وعلق: "الدكتور فتح الله أحمد الملحن والموزع الموسيقي ورفيق الدرب في ذمة الله، رحم الله الفقيد وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

الموسيقار الراحل كان عميدا سابقا لمعهد الدراسات الموسيقية بالعاصمة العراقية بغداد، وعمل قائدا للفرقة الموسيقية للفنان كاظم الساهر، وموزعا للكثير من أعماله

ويعد "فتح الله" أول موسيقي عراقي يؤسس التوزيع الموسيقي للأغنية على مستوى العراق، وترأس لجنة تحكيم برنامج "الزمن الجميل" الذي عرض على قناة أبو ظبي منذ عامين

وأعلن الموسيقار الراحل مؤخرا أنه انتهى من التوزيع السيمفوني والأوركسترالي كاملا للوحات "ملحمة جلجامش"، وفي انتظار أن يغنيها كاظم الساهر