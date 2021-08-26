الموت يفجع الفنان ” كاظم الساهر “

كتب امير فتحي في الخميس 26 أغسطس 2021 06:51 مساءً - أعلن الفنان العراقي ” كاظم الساهر ” عن وفاة مواطنه الموسيقار ” فتح الله أحمد ” يوم أمس الأربعاء عن عمر ناهز 64 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

ونعى كاظم الساهر فتح الله أحمد الذي عمل قائدا لفرقة الفنان العراقي الموسيقية ووزع الكثير من أعماله في منشور له عبر حسابه على إنستجرام .

وتضمن المنشور صورة للموسيقار الراحل كتب كاظم الساهر في تعليقه عليها : ” الدكتور فتح الله أحمد الملحن والموزع الموسيقي ورفيق الدرب في ذمة الله .. رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان .. إنّا لله وإنّا اليه راجعون ” .

ونعت نقابة الفنانين العراقيين وفاة فتح الله أحمد في بيان لها جاء فيه : ” ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين الفنان فتح الله أحمد صالح الذي وافته المنية مساء هذا اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا .. سائلين المولى أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يُلهم ذويه ومحبّيه وزملاءه الصبر والسلوان ” .

يذكر أن الموسيقار الراحل فتح الله أحمد يعد أول موسيقي عراقي يؤسس التوزيع الموسيقي للأغنية على مستوى العراق .. وكان عميدا سابقا لمعهد الدراسات الموسيقية بالعاصمة العراقية بغداد كما ترأس لجنة تحكيم برنامج ” الزمن الجميل ” الذي عرض على قناة أبو ظبي منذ عامين .