كتب امير فتحي في الخميس 26 أغسطس 2021 06:51 مساءً - شارك ” عبد الله الهواري ” نجل الفنانة ” غادة عادل ” من طليقها المخرج ” مجدي الهواري ” متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصورة جديدة له والتي كانت مفاجأة بالنسبة للجمهور .
حيث ظهر نجل غادة عادل بإطلالة مختلفة عما اعتاد عليه المتابعين بعد خسارته للكثير من وزنه وبدا نحيفا للغاية وتغيرت ملامحه .
وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الصورة الذين أشادوا بإتخاذه لهذه الخطوة وتشجيعه عليها بعد فقدانه للكثير من وزنه .
يذكر أن عبد الله الهواري اتجه إلى مجال التمثيل وقدّم أكثر من تجربة فنية خاصة به والتي عرضها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها فيلم : ” العفريت ” ومسلسل ” دي حكاية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث ظهور له .. نجل غادة عادل يفاجئ الجمهور بخسارة كبيرة في وزنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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