في أحدث ظهور له .. نجل غادة عادل يفاجئ الجمهور بخسارة كبيرة في وزنه

كتب امير فتحي في الخميس 26 أغسطس 2021 06:51 مساءً - شارك ” عبد الله الهواري ” نجل الفنانة ” غادة عادل ” من طليقها المخرج ” مجدي الهواري ” متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصورة جديدة له والتي كانت مفاجأة بالنسبة للجمهور .

حيث ظهر نجل غادة عادل بإطلالة مختلفة عما اعتاد عليه المتابعين بعد خسارته للكثير من وزنه وبدا نحيفا للغاية وتغيرت ملامحه .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الصورة الذين أشادوا بإتخاذه لهذه الخطوة وتشجيعه عليها بعد فقدانه للكثير من وزنه .

يذكر أن عبد الله الهواري اتجه إلى مجال التمثيل وقدّم أكثر من تجربة فنية خاصة به والتي عرضها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها فيلم : ” العفريت ” ومسلسل ” دي حكاية ” .