سمية الخشاب تصدر بياناً توضيحياً حول صورتها المثيرة للجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب حقيقة ما تم تداوله حول تحقيق نقابة المهن السينمائية معها، بسبب صورتها الغامضة التي أثارت حيرة وغضب الجمهور، عقب عقد قران طليقها المطرب المصري أحمد سعد.‏عذرا، لم يتمكّن مشغّل الفيديو من تحميل الملف.(‏رمز الخطأ: 101102)

وأصدرت سمية بياناً توضيحياً عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، جاء نصه: “لم يتم التحقيق معي من قبل النقابة، برجاء من السادة الإعلاميين والصحفيين والمواقع الإلكترونية توخي الدقة والحذر، من الأخبار المفبركة والأكاذيب التي يصدرها حزب أعداء النجاح، واللجان الإلكترونية الممنهجة، وكل الشكر والتقدير لنقيبنا المحترم الدكتور أشرف زكي”.

وتفاعل عدد واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع تغريداتها، فدون مغرد قائلاً: ‏‎”البعض اعتاد على سوء الظن بالآخرين معتبراً ذلك نوعاً من الفطنة والذكاء، لكن تذكر أن سوء الظن مرض يقتل علاقاتك بالآخرين”. وأضافت إحدى المتابعات: “‏‎فعلاً أعداء النجاح لأنك مو عاملة حاجة غلط لاسمح الله كلو حسد وسوء ظن”. وعقب مغرد آخر: “‏‎للأسف أصبحت إثارة الجدل مهنة بعض الإعلاميين ومتحطيش في بالك، دي ناس حقودة”.

على جانب آخر، كانت الخشاب قد طرحت، عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، أغنيتها الجديدة، حيث ظهرت ترتدي فستاناً أسود قصيراً، وبجانبها سيارة حمراء، في حين يقف بجانبها عمر كمال، وفي أعلى البوستر كلمة “أوعدك”، وعلقت قائلة: “أوعدك”.

كما أعاد عمر كمال نشر البوستر عبر صفحته الرسمية بـ”إنستغرام”، وعلق: “أوعدك.. سمية الخشاب وعمر كمال”.

يذكر أن الفنانة المصرية سمية الخشاب كشفت، في وقت سابق، عن معاناتها مع التنمر، أثناء الفترة التي كان وزنها فيها زائداً، موضحة أن التعليقات السيئة أثرت فيها بشكل سلبي، وأحزنتها بشدة.

ونشرت الخشاب، عبر صفحتها على “تويتر”، صورة لها عندما كانت بوزن زائد، مطالبة متابعيها بعدم توجيه أي تعليقات سلبية إلى أصحاب الوزن الزائد، حتى لو كانت مزحة؛ لأن هذه التعليقات تكون لها آثار سلبية في صحتهم النفسية.