بعد تدخل أشرف زكي.. إنهاء أزمة رسوم التصوير في شوارع القاهرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تدخل الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، في الأزمة التي أثيرت بشأن الرسوم المفروضة على تصوير الأعمال الفنية في الشوارع، ما دعا محافظة القاهرة لحسم الأمر بشكل نهائي.

وأصدرت محافظة القاهرة بياناً، أوضحت فيه أنه تم التنسيق مع أشرف زكي، بصفته نقيباً للممثلين، والنائبة سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأنه جرى التوافق على وضع ضوابط للقيمة المالية حسب التصوير لأعمال تجارية أو إعلانية أو فنية، للقرار السابق صدوره بشأن التصوير داخل محافظة القاهرة.

وكان قد أثير جدل واسع، عقب صدور قرار محافظ القاهرة بتحصيل رسوم على تصوير المشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة، والتي وصلت إلى 100 ألف جنيه مقابل يوم كامل للتصوير، ما قابله أشرف زكي بالرفض التام، مناشداً الدولة التدخل لحل الأزمة.

وتابع بيان محافظة القاهرة أنه تم التأكيد لنقيب المهن التمثيلية، والقائمين على دعم السينما، على الدعم الكامل لأعمال الفن والتصوير بنطاق محافظة القاهرة، إيماناً بدورهم المهم في إبراز أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها مصر في الأعمال الفنية ما ينعكس على دعم قطاعي الاستثمار والسياحة.

من جهته، توجه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بالشكر إلى محافظ القاهرة على سرعة الاستجابة، وإعادة تقييم رسوم التصوير في القاهرة.

وقال أشرف زكي، في تصريحات تلفزيونية، إن محافظ أبدى تفهماً كبيراً حيال الاعتراض، وطرح الموضوع لإعادة التقييم مرة أخرى في ضوء كل المعطيات، مبيناً أن القرار صدر في ضوء ما توافقت عليه جهات مختلفة في صناعة السينما والدراما، وحتى البرامج والإعلانات.