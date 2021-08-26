رسالة صارمة من رنا سماحة.. رداً على أنباء انفصالها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: دت الفنانة المصرية، رنا سماحة، على أنباء انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبوطالب، بعد إعلانها عن حملها، والتي انتشرت بسرعة كبيرة، خلال الفترة الأخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إلغاء متابعة كل منهما للآخر.

وعبرت سماحة، خلال منشور مطول عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، عن رفضها التدخل في شؤونها الخاصة، حتى لو كان هذا الأمر سيجعلها “ترند”، حيث قالت: “عذراً أيها الترند، فلدي ما هو أغلى من كنوز العالم”.

وأوضحت أن أسرتها علمتها أن العلاقة بين الزوجين خاصة، ولا يجوز الإفصاح عن تفاصيلها، مضيفة: “اتعلمت في بيت أهلي أن العلاقة بين الراجل والست أمانة مينفعش تطلع بره البيت، خطيبتك مراتك طليقتك أياً كان الأمانة دي.. ولاد الأصول بس اللي بيعرفوا يصونوها وميفشوش أسرارها”.

وتابعت: “ولاد الأصول بس الي مبيكذبوش ولا بيتدعوا على بعض بالباطل، ولاد الأصول مبيقذفوش المحصنات لأنها كبيرة من الكبائر، ولاد الأصول بس اللي مبيخونوش الأمانة، ولاد الأصول بس مبيفجروش في الخصام، ولاد الأصول مش محتاجين يستعطفوا حد ولا محتاجين يدعوا المثالية ـ بيسيبوا أخلاقهم تتكلم عنهم ومبيتكلموش هم عنها، ولاد الأصول مبيلقحوش على بعض مبيجيبوش سيرة بعض غير بالخير، ولاد الأصول بيعاشروا بالمعروف وبيفارقوا بالإحسان، ومبينسوش الفضل بينهم، ده اللي ربنا أمرنا بيه ده اللي اهالينا ربونا عليه ده اللي الإنسانية بتقوله، أي حاجة غير كده تبقى عدم تربية، وقلة دين، وانعدام أخلاق”.

وأكدت أنها لن تقع في فخ الحديث عن أمورها الخاصة حتى تصبح حديث الجمهور، قائلة: “انعدام الأخلاق ده مينفعش نزينه ونقول أوووووه ترند، في داهية الترند اللي ينسينا أخلاقنا وتربيتنا وأصولنا”.

وذكرت أن الإنسان يعيش حياته مرة واحدة، ويجب عليه أن يترك سيرة طيبة، مضيفة: “الإنسان بيعيش حياته وبيمشي، مش هيفضل منها غير سيرتك وأعمالك الطيبة وكلمتك اللي بتتصدق بيها، سيبوا الخير وأنتم ماشيين عشان الناس تدعيلكم بدل ما يدعوا عليكم، اجعل من يراك يدعو لمن رباك”.

ووجهت رسالة إلى الإعلاميين والصحافيين الذين يتواصلون معها من أجل التحدث عن حياتها الشخصية، حيث قالت: “بطلب من أي حد هيكلمني عشان يعرف أي تفاصيل تخص حياتي الخاصة يوفر على نفسه وميكلمنيش ميهمنيش السبق الصحفي ولا الشو الإعلامي ولا الأكثر بحثاً غير في شغلي فقط في الخير والفرحة وبس”.

وكشفت عن العهد الذي أخذته على نفسها، موضحة: “عاهدت نفسي وأهلي والناس الذين أحبهم أني أكون خير قدوة، عاهدت ابني اللي عيني لسه مشافتوش أني أربيه على الأصول والاحترام والرقي، عاهدته أربيه يبقى راجل، فمتستنوش مني ما يفعله الآخرون، مش عايزة أبقى ترند”.

وكانت رنا سماحة، وسامر أبوطالب، قد أثارا الجدل خلال الأيام الماضية، بعدما ألغى كل منهما متابعة الآخر، على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار الشكوك حول انفصالهما، وبهذه الرسالة لم تنفِ رنا تلك الشكوك بل زادتها.