بعد غياب عامين.. شيرين عبدالوهاب تحيي حفلاً في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعود النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب لإحياء الحفلات في المملكة العربية السعودية، بعد غياب استمر عامين، وسط استقبال الجمهور لذلك الخبر بترحاب كبير، بعدما أعلنت الشركة المنظمة للحفل عن طرح التذاكر اليوم الخميس.

ويعد حفل شيرين هو الأول بعد آخر حفل أحيته هناك عام 2019، حيث توقفت الحفلات لفترة بسبب انتشار كورونا، إضافة إلى تغيب شيرين لفترة عن الساحة الفنية.

ويقام حفل شيرين ضمن “حفلات صيف جدة”، يوم 2 سبتمبر المقبل على مسرح “جدة سوبردوم”، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

ونشر حساب “بنش مارك”، الشركة المنظمة للحفل بوستر يحمل صورة شيرين، وأعلنت فتح باب حجز التذاكر بداية من 26 أغسطس الجاري.

وقررت النجمة شيرين عبدالوهاب، مؤخراً، الخروج من العزلة التي فرضتها على نفسها منذ ما يقرب من العامين، وابتعدت فيها عن النشاط على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

ونشرت صورة لها عبر حسابها على “إنستغرام”، وهي تستعرض لمسات المكياج الخاص بها، وعلقت: “شكراً هلا عجم”، وكانت قد اكتفت شيرين قبل فترة بنشر تهانٍ للجمهور في المناسبات المختلفة.

وتفاعل جمهور شيرين مع عودتها، معبرين عن شوقهم الشديد لها وسعادتهم بعودتها مرة أخرى للنشاط على “السوشيال ميديا”، كما تفاعلت الفنانة إيناس عز الدين قائلة: “ايه القمر ده تجنني الله أكبر”، وقالت الفنانة غادة عبدالرازق: “قمراية حبيبتي قمراية حبيبتي انتي”.