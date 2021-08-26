دكتوراه محمد رمضان.. شهادة فخرية أم استعراض جديد؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في دقائق معدودة، تحول الفنان محمد رمضان إلى تريند بالوطن العربي، وتصدر محركات البحث جوجل بعد إعلانه الحصول على دكتوراه فخرية، ما استدعي على الفور الآلاف إلى التشكيك في صحة كلامه والتأكيد على أنها مجرد حيلة استعراضية جديدة يلجأ لها الفنان للترويج لنفسه.

وامتزجت حالة من السخرية والتشكيك بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بعد إعلان رمضان حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من قبل وزير الثقافة ونقيب الممثلين في لبنان، فضلاً عن منحه لقب سفير الشباب العربي من مركز يسمى المركز الثقافي الألماني في لبنان.

وتناول عشرات الشخصيات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان رمضان بالدهشة والتشكيك والسخرية، وعلّق الإعلامي خالد تليمة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، قائلاً: "طبعاً بمجرد النظر لخبر حصول الفنان محمد رمضان على الدكتوراه الفخرية الموضوع مش محتاج أكتر من دقيقتين عشان تعرف إن المكان ده لا هو المركز الثقافي الألماني اللي تابع للحكومة الألمانية ومنتشر في كل مكان في العالم، ببساطة المكان اللي منح الفنان الدكتوراه الفخرية ده مؤسسة مجتمع مدني".

صفحة رمضان الرسمية على "فيسبوك" والتي أعلن من خلالها الخبر ونشر صوراً لذلك، كانت محل سخرية من مئات المتفاعلين مع منشور رمضان.

وسخر أحد المعلقين ويدعى أبوجنة، قائلاً: "دكتور وسفير وماله مش عيب ولا حرام دا التطور الطبيعي للي احنا فيه"، بينما علّق آخر: "احنا مقدرين سهرك وتعبك ومذاكرتك الكتير ومجموعك العالي أوي في الثانوية العامة لحد متوصل لكدا وتحصل علي درجه الدكتوراه ألف مبروك يا دكتور".

فيما استعان شخص يدعى علي منصور في سخريته من تصريحات رمضان بفيلم الألماني الذي كان بطولة النجم المشهور، قائلاً: "الدكتوراه الفخرية عن فيلم الألماني من المركز الثقافي الألماني".

وشككت بعض التعليقات في أهلية المركز الذي ذكره رمضان لمنح الدكتوراه، وقال شخص يدعى مصطفى حبيب: "بغض النظر عن درجة استحقاقك من عدمه، المكان دا بنسبة 99% غير مصرح ليه إنه يدي درجة الدكتوراه، وبنسبة 99% درجة الدكتوراه دي نصباية".

وانهالت التعليقات الساخرة من تصريحات محمد رمضان، متهمينه بأنه يشتري تلك الجوائز والدرجات العلمية بأمواله، خاصة وأنه لم يقدم ما يؤهله للحصول على أي درجة علمية ولو كانت فخرية وشرفية.

وشبهه عدد كبير بشخصية "مرجان أحمد مرجان" التي قدمها النجم الكبير عادل إمام قبل سنوات الذي كان يشتري كل شيء بأمواله، فيما طالبه البعض بعدم الالتفات إلى تلك الجوائز لأن الجمهور الآن أصبح واعياً، وأن يلتفت فقط للتمثيل الذي يجيده.





نفي لبناني نقابي

من جانبه، أكد نقيب الفنانين المحترفين في لبنان، جهاد الأطرش لـ"العين الاخبارية" أنه لا علاقة له بما أعلنه محمد رمضان من قريب أو من بعيد، وقال: "النقابة لم تكن حاضرة الاحتفال من الأساس".

كما نفى نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، فريد أبوسعيد، في اتصال هاتفي مع "العين الاخبارية" أن تكون النقابة منحت رمضان أي دكتوراة كما تداول البعض.

ولفت إلى أنه "كنقابة، لا يحق لنا منح أي دكتوراة أو لقب سفير"، مضيفاً: "الموضوع إني كنت مدعو من قبل وزارة الثقافة التي رعت الحفل واللجنة التي كرمت، من دون أن يكون لي أي علاقة بالتكريمات".

وتبين من خلال اتصالات ”الخليج 365” أن محمد رمضان، مُنح لقب "سفير الشباب العربي" في مهرجان "أفضل" ضمن تكريم شخصيات أخرى.

وأكد رئيس المهرجان، مازن نوري لـ"الخليج 365"، أن المهرجان، الذي يحمل عنوان "أفضل"، هو من منح رمضان لقب "سفير الشباب العربي"، وكرمه ضمن تكريم شخصيات أخرى، منهم فارس ياغي، بلال مارديني، عروة العربي، الدكتور حسن نصر الدين، القنصل العام الفخري لأوكرانيا".

أما الدكتوراه الفخرية، بحسب نوري، "مُنحت لمحمد رمضان من المركز الثقافي الألماني الدولي IGCC، وأقيم برعاية وزارة الثقافة".





الدكتوراه بـ100 دولار

وأيدت جريدة "الوطن" المصرية ما جاء في تعليقات العديد من الجماهير، حيث ذكرت أنها تواصلت مع الدكتور محمود عبدالله الخطيب، رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي، الذي أكد أن اسم مركزه هو المركز الثقافي الألماني الدولي لبنان، وهو معترف به في ألمانيا وكل الدول العربية، وأنه يمكن الحصول على شهادة دكتوراه كالتي حصل عليها الفنان محمد رمضان عن طريق الانتماء إلى المركز بدفع اشتراك العضوية البالغ قدره 100 دولار أمريكي.

وأرفقت الصحيفة نموذج استمارة العضوية في المركز والتي تتضمن إقراراً بالالتزام بلوائح المركز والالتزام بالتجديد السنوي ودفع رسوم الاشتراك السنوي، وفي حالة مخالفة ذلك تسقط العضوية، على أن يرفق مع الاستمارة صورة من جواز السفر وصورة شخصية وصورة كارنيه العمل.

كما أرسل الخطيب مستنداً يوضح مزايا العضوية بالمركز وهي الانتماء إلى جسم شرعي منظم والحصول على خدمات الدعم والإسناد والتطوير، الاستفادة من الخدمات والأنشطة التي يقدمها المركز، والتمتع بحقوق المشاركة في هيئات ولجان المركز، والتطوير المهني من خلال المشاركة في البرامج التدريبية التي يقدمها المركز على المستوى المحلي والعربي والدولي.

بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمهارات مع الزملاء الناشطين في المركز، الاستفادة من فعاليات التكريم للأعضاء المبدعين والمميزين، فتح آفاق المشاركة في المحاضرات والندوات والمؤتمرات التي يقيمها المركز في البلد الذى يقيم فيه العضو.





سوابق استعراضية

ولرمضان سوابق استعراضية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها عرض أسطول من سيارته الجديدة أمام جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت السيارة مرسوم عليها شعار "نمبر وان".

كما سبق وأن صرّح بأنه كفنان مصري لابد أن يشارك جماهيره لحظاته وأن يكون لديه أحدث أنواع السيارات في العالم.

لم يتوقف رمضان عند السيارات وحدها بل امتد أثر استعراضه لمحاولة نشر أنه يقود طيارة تجارية، بعد أن بث فيديو مصور له داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات ما أدى إلى وقف الطيار عن عمله مدى الحياة فضلاً عن الحكم لصالحه بتعويض قيمته 6 ملايين جنيه مصري كتعويض عن الضرر الذي لحقه، إلا أن الطيار وافته المنية قبل استلام أمواله.

وقريباً نشر رمضان فيديو مصور له عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي وبحوزته نمرا أبيض، للإيحاء بأنه يستطيع ترويض الحيوانات.