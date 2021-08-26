بطل "صراع العروش" يخطف دور براد بيت لمقابلة "مصاص الدماء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عثرت شركة AMC الأمريكية على طاقم تمثيل أحدث مسلسلاتها Interview with the Vampire (مقابلة مع مصاص الدماء).

وكشفت الشركة، أن الممثل البريطاني يعقوب أندرسون، سيقوم بدور لويس دي بوانت دو لاك، وهي شخصية مصاص الدماء الكلاسيكية التي لعبها براد بيت في الفيلم الأصلي عام 1994.

ووفقًا لموقع "سينما بليند" الأمريكي، يشتهر أندرسون، بالقيام بدور جراي وورم في سلسلة Game of Thrones (صراع العروش).

وينضم للمسلسل النجم سام ريد، الذي يلعب دور مصاص دماء يقوم بإغواء أندرسون إلى عالم مصاصي الدماء الغامض.





ويتعاون "أندرسون" مع المخرج آلان تايلور مجددًا، إذ سبق أن عمل الإثنان سويًا على مسلسل صراع العروش.





والمسلسل مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة آن رايس، وصدرت عام 1976، تم أتبعتها بأجزاء أخرى لنفس السلسلة، وأخيرًا تحولت إلى فيلم سينمائي ناجح من بطولة براد بيت وتوم كروز.

وذكر الموقع، أن المسلسل الجديد سيمتد لـ 8 حلقات، ومن المتوقع أن تبدأ مرحلة الإنتاج في نهاية العام، على أن يعرض على شبكة AMC بلس في 2022.



