"اخلع عيونك" قصة تروى من خلال الموسيقى

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"الخليج 365": صدر حديثاً البوم "اخلع عيونك" للفنان والمؤلف الموسيقي "رأفت"، وهو أول البوماته جامعاً بين انواع موسيقى مختلفة.

يروي هذا العمل قصة بشكل غير مباشر من خلال الموسيقى والكلمات عن شاب يدخل في غفوة داخل ثنايا عقله الباطن فيواجه دوامة قضاياه العامة كإنسان منذ عصر الكهوف ومخاوفه الخاصة كنداء الماضي والخوف من المستقبل وعدم تقرير المصير، حتى يكشف له سر التنوير وهو ان "يخلع عيونه" أي يتجرد من قيود البشر ويحاول الاتصال بباطنه الابعد، ومن هنا يأتي الميلاد.



الاصدار يتكون من ٣ اغاني و ٤ أعمال موسيقية "Instrumental".



يذكر أن رأفت هو فنان مصري مستقل ولد عام 2001، بدأ كعازف غيتار كهربائي ومؤلف موسيقي لفريق روك مصري يدعى "ازاروكس" في عام 2017.



مولعًا باكتشاف وصناعة الاصوات الجديدة، ترك الفرقة ليغرق في عالم الـ "Synthesizers" والموسيقى الالكترونية باحثًا عن صوته المنفرد.



وبعد قيامه بالعديد من التجارب الموسيقية وتأليفه موسيقى تصويرية لافلام قصيرة، اكتسب رأفت خاصية جديدة في اسلوبه حيث اصبح روائيًا مما جعل موسيقاه اكثر تأثيراً وتنظيماً في عام 2021، كونه المغني، المؤلف، والمنتج الموسيقي في نفس الوقت.