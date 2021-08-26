شكرا لقرائتكم خبر عن مروة نصر تطرح أغنية "الفرحة" من ألبوم "برة المقارنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة مروة نصر، أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "الفرحة" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد شتا وألحان حسن على وتوزيع فادى بدر وميكس وماستر خالد رؤوف.

وتعتبر أغنية "الفرحة" ضمن أغنيات ألبوم مروة نصر الجديد الذى يحمل اسم "برة المقارنة" والتى ستواصل طرح أغنياته خلال صيف 2021، بأوقات متفاوتة والذى يتكون من 10 أغانى.

وتعاونت مروة نصر في ألبوم "برة المقارنة" مع عدد من الشعراء منهم تامر حسين وجمال الخولي وأحمد المالكي واحمد علاء الدين ومحمد مصطفي ملك واحمد شتا وطاهر كامل .

كما تعاون مروة نصر في البوم "برة المقارنة" مع عدد من الملحنين أبرزهم، إيهاب عبد الواحد وعزيز الشافعي وسامر ابو طالب ومودي سعيد واحمد محيي ومصطفى شكري.

ومن الموزعين نادر حمدي وفهد وأحمد إبراهيم وأسامة عبد الهادي ومحمد شفيق وفادي بدر.