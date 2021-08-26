شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عرض "غالية" لـ درة ضمن حكايات "زى القمر" ليوم 4 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت قناتى Cbc و Cbc دراما، بدء عرض حكاية "غالية" للنجمة التونسية درة ضمن حكايات مسلسل "زى القمر" في موسمه الثانى للشهر المقبل، والذى كان من المقرر بدء عرضه 28 أغسطس، وقالت النجمة درة في تصريح لـ ”الخليج 365” إن المسلسل سيتم عرضه يوم السبت الموافق 4 من شهر سبتمبر المقبل على قناتى Cbc و Cbc دراما، كما سيعرض أيضا فى نفس الوقت على منصة watch it

حكاية "غالية" هو اسم شخصية درة ضمن أحداث العمل، وتلعب خلالها قصة "غالية" شخصية فتاة تعشق الموسيقى والعزف ولكن تضطرها الظروف إلى أن تتزوج بطريقة مختلفة بعد أن تتأخر في الزواج ما يجعلها تتعرض للعديد من المشاكل.

"حكاية غالية" من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج سينرجي ومها سليم، ويشارك درة بطولتها كل من صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل التي تعود للتعاون مع درة بعد سنوات منذ قدما معا عددا من الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا، وهي "العار" والريان".

وتنتظر درة عرض فيلمها الجديد "الكاهن" في شهر سبتمبر المقبل والذي كتبه محمد ناير ويخرجه عثمان ابو لبن ويشاركها بطولته كل من محمود حميدة واياد نصار وجمال سليمان وفتحي عبد الوهاب وحسين فهمي.