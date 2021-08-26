شكرا لقرائتكم خبر عن 36 عامًا على عرض فيلم "الهلفوت" للنجم عادل إمام.. جعل إلهام شاهين نجمة شباك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندمت سُئلت النجمة الكبيرة إلهام شاهين عن الفضل الأول فى نجوميتها، كانت الإجابة حاسمة، وهى اختيار الزعيم عادل إمام لها للقيام بدور البطولة أمامه فى فيلم الهلفوت، وإنها كانت تعتبر نفسها نجمة تلفزيونية قبل فيلم"الهلفوت" لكن بعد هذا الفيلم أصبحت تعد من نجمات السينما".

وتمر اليوم الذكرى الـ36 على صدور فيلم الهلفوت، إذ تم عرض الفيلم فى دور العرض السينمائى بداية من 26 أغسطس عام 1985، وهو بطولة عادل إمام وسعيد صالح وإلهام شاهين وحسين الشربيني وصلاح قابيل، من تأليف وحيد حامد ومن إخراج سمير سيف.







وتدور أحداث الفيلم حول الحمال عرفة (عادل إمام) الذى يتزوج من الأرملة سيئة السمعة وردة (إلهام شاهين)، وتقل كفاءته فى العمل بسبب قضاء وقته كله إلي جانبها، يصل مرسي (وفيق فهمى) إلى البلدة ويلتقى بعرفة وصديقه عامل مقهى السكة الحديد دسوقي (سعيد صالح) ليسألهما عن الفتوة عسران (صلاح قابيل)، ويعرفان أن مرسي حضر بتكليف من الثري كيلاني (حسين الشربينى) لاستئجار عسران لقتل المقاول فؤاد المنياوي، فيدعي عرفة أنه عسران ويحصل على ألفي جنيه كمقدم لإتمام العملية، ثم يكتشف بعدها مرسي الخدعة وتنشب معركة بين عرفة وعسران، ينتج عنها مصرع عسران، لكن التقرير الطبي يؤكد أن عسران مات بسبب سكته قلبية مفاجأة، فطلب كيلاني من عرفة إتمام الجريمة والحصول على أجرته ولكن عرفة يرفض، ويقوم أحد أعوان كيلاني يقتل دسوقي ويفشل في قتل عرفة، مما يدفع عرفة للإنتقام لدم دسوقي، وتصل وردة إلى ساحة المواجهة وتموت تحت وابل الرصاص.





وتم تصوير أحداث الفيلم بمحطة سكة حديد نفيشة بمحافظة الإسماعيلية، ونظرا لاهتمام عادل إمام بواقعية الشخصية أصر على أن تكون الملابس واقعية حيث حصل على البنطلون الأحمر من شاب يلعب كرة بالشارع مقابل 50 جنيه، كما كشف عادل إمام من قبل أنه من وظف طريقة النطق والحركة لشخصية عرفة مشاوير، وليس المخرج سمير سيف، ويقال أن الفنانة سماح أنور كانت المرشحة الأولى لدور وردة، لكنها رفضته لعدم امتلاكها مقومات هذه الشخصية، وكذلك دور البطولة بفيلم "السيد قشطة"، لنفس السبب حسب تصريحها، وذهب الدورين لـ إلهام شاهين.