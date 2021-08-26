ريم سامي تحتفل بخطوبتها في الساحل الشمالي

كتب امير فتحي في الخميس 26 أغسطس 2021 05:45 مساءً - تحتفل اليوم الخميس الفنانة ” ريم سامي ” بخطوبتها على رجل الأعمال ” طارق هيمن ” بإحدى القرى في الساحل الشمالي . حيث اختارت ريم سامي الاحتفال بخطوبتها في الساحل الشمالي ليكون الحفل في جو هادئ . ومن المقرر أن يحضر حفل الخطوبة والد العروس الدكتور ” سامى عبد العزيز ” ووالدتها الدكتورة ” صبورة السيد ” عضو مجلس النواب وشقيقها المخرج ” محمد سامي ” وزوجته الفنانة ” مي عمر ” . بالإضافة إلى حضور الأهل والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع .

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