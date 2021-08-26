محمد رمضان يحصل على الدكتوراه الفخرية ولقب سفير الشباب العربي

كتب امير فتحي في الخميس 26 أغسطس 2021 05:45 مساءً - أعلن الفنان المصري ” محمد رمضان ” عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من وزارة الثقافة اللبنانية برئاسة الدكتور ” عباس مرتضى ” ومن نقابة الموسيقيين والممثلين في لبنان .. كما منحه أيضا المركز الثقافي الألماني في لبنان لقب ” سفير الشباب العربي ” .
ونشر محمد رمضان عبر حسابه على تطبيق إنستجرام مجموعة من الصور من حفل تكريمه وتسلمه لشهادة الدكتوراه الفخرية بالإضافة إلى جائزة لقب سفير الشباب العربي .
وكتب محمد رمضان في تعليقه على الصور : ” شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي .. وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي ” .
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