إيمي سمير غانم : ” بحبك يا مامي وبتعذب من غيرك “

كتب امير فتحي في الخميس 26 أغسطس 2021 05:45 مساءً - أعربت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن حزنها وإشتياقها لوالدتها الفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” .

وتضمن المنشور صورة لدلال عبد العزيز كتبت إيمي في تعليقها عليها : ” بحبك يا مامي وبتعذب من غيرك .. الحمد لله على كل شئ .. ربنا يرحمك يا رب ” .

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز رحلت عن عالمنا في السابع من شهر أغسطس الجاري عن عمر ناهز 61 عاما بعد معاناة مع تداعيات إصابتها بفيروس كورونا وتعرضها لتليف في الرئة .