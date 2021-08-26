«بالبيجامة».. أول ظهور لمنة فضالي بعد خضوعها لعملية جراحية

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

حرصت الفنانة منة فضالي على أن تطمئن جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية.



ونشرت «فضالي» أول صور لها بعد خضوعها لعملية جراحية عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الخميس، حيث ظهرت خلال الصور مرتدية «بيجامة» باللون اللبني في منزلها على السرير، وعلقت عليها الفضالي قائلة: «صباح الخير».

كانت منة فضالي كشفت أمس عن خروجها من المستشفى ولم توضح تفاصيل العملية الجراحية، مشددة على أنها ليست عملية تجميل، مشيرة إلى أنها إذا خضعت لعملية تجميلية سوف تعلن الأمر، ووجهت في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الشكر لكل من سأل وحاول الاطمئنان عليها.

ويعرض حاليا لمنة فضالي في دور السينما الكويتية فيلم «مفلح باشا» من تأليف وإخراج وبطولة نايف الراشد، ويشارك في بطولته أحمد رزق وخالد العجيري وخالد أحمد.