ليلى اسكندر تكشف سبب عدم حملها مجدداً: من وين يا حسرة

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

ردت الفنانة اللبنانية المقيمة في السعودية، ليلى إسكندر على أسئلة بعض متابعيها على تطبيق سناب شات حول سبب عدم إنجابها طفلاً ثانياً حتى الآن.



ووثقت ليلى إسكندر سؤال متابعة لها حول عدم إنجاب طفلاً ثانياً من زوجها الفنان السعودي يعقوب فرحان خاصة مع مرور وقتاً طويلاً على ولادة طفلهما الأول يوسف.

وعبرت ليلى إسكندر عن شوقها لوجود طفلاً جديداً في حياتهما وأنها لا تمانع ذلك، إلا أنها عللت تأخرها في إتخاذ القرار بعدم وجود وقت وضيقه لانشغالهما بالعمل مما جعلها تؤجل تنفيذ هذه الخطوة.

وقالت إسكندر إنها لم تتخذ خطوة جدية في هذا الشأن بسبب عملها المتواصل، وكذلك زوجها يعقوب الفرحان، مبينة أن هذا يجعل من أمر الطفل الثاني خطوة صعبة.

وأكدت أنها تكتفى حالياً بطفلها الأول يوسف ولا تمنعها ذلك في التفكير في الإنجاب ثانية، معلقة: "أرغب في طفل ثاني لكن كيف وأنا ويعقوب في عمل متواصل طوال الوقت كما نرغب في أن نعيش.. الآن لدينا يوسف فقط".

وكانت ليلى اسكندر قد فاجأت الجمهور أوائل سبتمبر 2020 بإعلانها خبر انفصالها عن زوجها النجم السعودي يعقوب الفرحان، غير أنهما أعلنا لاحقاً رجوعهما عن الانفصال وذلك من خلال فيديو عبر "سناب شات" نشرته النجمة اللبنانية التي حصلت مؤخراً على الجنسية السعودية كزوجة مواطن بعد مرور أسبوع واحد فقط.

وقد حصلت النجمة اللبنانية مؤخراً على الجنسية السعودية كزوجة مواطن، كونها قد تزوجت الفنان يعقوب الفرحان عام 2012 في الإمارات بسبب ديانة الزوجة التي كانت تعتنق المسيحية وقتها، قبل أن تشهر إسلامها وتنجب ابنهما الوحيد يوسف.

وكان يعقوب الفرحان كشف عن زواجه من ليلى إسكندر عام 2015 بعد عامين من زواجهما السري، معلناً وقتها عن استيائه من اعتراض البعض على هذه الزيجة نظراً لاختلاف الديانة والجنسية.

ولم يفوت الثنائي ليلى إسكندر ويعقوب الفرحان فرصة إلا وأعربا عن حبهما لبعض، وفي عام 2018 رزقا بابنهما الوحيد يوسف.

وفي مطلع عام 2020، نالت ليلى إسكندر الجنسية السعودية، حيث تم تداول فيديو بكثافة لرد فعلها لحظة إعلامها بالخبر، وكانت الفنانة اللبنانية تظن أنها مدعوة لتناول وجبة الإفطار لدى صديقها.

لكن فوجئت ليلى إسكندر بأن صديقها يخرج وثيقة هويتها السعودية بعد منحها الجنسية كزوجة مواطن بقرار من وزير الداخلية السعودي، وذلك بعد مرور بضع سنوات على زواجها من الفنان السعودي يعقوب الفرحان وإنجابها لطفلهما الوحيد يوسف واختيارها الإقامة بصفة دائمة في المملكة.