شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إثارة الجدل بسبب الحجاب: كل ما تريدين معرفته حول نيرمين محسن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

نيرمين محسن أعلنت ارتداءها الحجاب عبر سناب شات، حيث ظهرت لأول مرة بالحجاب من داخل المسجد النبوي بالمملكة السعودية، وتصدرت ترند مؤشرات البحث بعد ظهورها باللوك الجديد.



ظهرت الفنانة نيرمين محسن خلال مقطع مصور نشرته عبر سناب شات وهي ترتدي الحجاب.

حيث ارتدت عباءة وطرحة من اللون الأسود، بالإضافة إلى كمامة تطبيقا للإجراءات الاحترازية بسبب وباء فيروس كورونا.

كشفت نيرمين محسن أنها فضلت اتخاذ هذا القرار في مكان هادئ بعيدا عن أي ضغوطات، واعتبرت هذه الخطوة واحدة من الخطوات الجدية في حياتها الشخصية.

وكانت والدتها هي أول من أخبرتها بقرارها الجديد، وفضلت أن تعود إلى منزلها بالرياض وهي مرتدية الحجاب لتبدأ مرحلة جديدة من حياتها.

كشفت نيرمين محسن سبب غيابها خلال الفترة الماضية مشيرة إلى أنها كانت ترغب في الابتعاد لاتخاذ القرار دون تأثير من أحد.

وعلقت: " كل يوم تسألوني نيرمين انتي وين ما تصورين هذه الأيام أنا حبيت تجلس فيها مع نفسي لاتخاذ قرار مهم في حياتي ينفعني في دنيتي واخرتي، وإن شاء الله إنه ينفعني الله به في الدارين".

وأشارت أن القرار فكرت فيه بشكل منفرد دون تدخل من أحد من المحيطين بها ولم تعلم أحد إلا والدتها بعد أن استقرت نهائياً على ارتداء الحجاب.

وتابعت نيرمين محسن قائلة: "كنت حابة أخذ هذا القرار بعيدا ع كل الناس ما فيه كائن بشري شاركني في هذا القرار قبل شوي أمي عرفت لأني عزمت على هذا الشيء".

وختمت حديثها أنه قبل عودتها إلى الرياض قررت ارتداء الحجاب متمنية أن يغفر الله لها ما مضى قائلة: "قبل ما ارجع الرياض انا قررت اتحجب الله يرجعه علينا بالخير ويغفر لنا ما مضى".

ولم تكشف نيرمين محسن عن تبعات قرارها وهل ستعتزل الفن أم لا.

نيرمين محسن هي ممثلة سعودية ولدت في مارس عام 1993، لأم من المنطقة الشرقية وأب من جدة، أما جدتها فهي من أصول تركية.

عاشت نيرمين في سوريا خلال فترة الدراسة حتى حصلت على شهادة الثانوية العامة، ثم درست في جامعة الملك عبد العزيز

واختارت أن تتخصص بدراسة اللغة العربية، بدأت نيرمين تجربة التمثيل عام 2010 من خلال تجسيدها دور نصابة في مسلسل أبو جانتي مع سامر المصري، لكنها اشتهرت عندما شاركت في البرنامج الكوميدي واي فاي عام 2012.

واشتهرت نيرمين محسن لكونها أول ممثلة سعودية تشارك في عملٍ سوري، ولها العديد من الأعمال الفنية من أهم مشاركتها في مسلسل المرايا مع الفنان السوري ياسر العظمة عام 2011.

واختيرت من أبرز نجوم المسلسل التاريخي "العاصوف" وذلك بعدما حققت نجاحًا كبيرًا وامتلكت شعبية كبيرة من هذا العمل حتى وصلت في مشوارها الفني واعتبرت من النجوم .

وتعرضت لأزمة نفسية منعتها من الظهور والتواصل لفترة بعد وفاة شقيقتها الوحيدة أريج قبل رمضان الماضي إثر جلطة دماغية مفاجئة.

وقدمت بعدها العديد من المسلسلات والبرامج، وتشارك نيرمين محسن متابعيها عبر إنستغرام الكثير من الصور الخاصة بأعمالها وحياتها الشخصية، ويتابع حسابها على إنستغرام نحو مليون متابع.