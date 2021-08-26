البوستر الترويجي الأول لفيلم Spencer عن سيرة حياة الأميرة الراحلة ديانا

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

كشفت الشركة المنتجة لفيلم الدراما Spencer، عن حياة الأميرة ديانا عن البوستر الترويجي له، وتظهر به بطلة العمل النجمة كريستين ستيوارت وهي ترتدي فستان زفاف وتدير ظهرها، ليعبرعن الألم التي عاشته الأميرة الراحلة ما وراء الكواليس في حياته وخاصة مع زوجها الأمير تشارلز، وفقا لشبكة cnn.



من ناحية أخري كشفت إدارة مهرجان فينسيا عن مشاركة فيلم الدراما Spencer، بطولة النجمة كريستين ستيوارت في مهرجان فينيسيا السينمائي، في دورته المقبلة وذلك في المسابقة الرسمية، وتم الإعلان عن موعد طرح الفيلم والذي 5 نوفمبر المقبل.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الفيلم الجديد الذى يحمل عنوان Spencer، من تأليف ستيفن نايت، مبتكر "بيكي بلايندرز" وإخراج بابلو لاراين، تدور احداثه في عطلة نهاية الأسبوع في أوائل التسعينيات عندما قررت ديانا الانفصال عن الأمير تشارلز وسط شائعات عن الأمور، وكانت الأميرة الراحلة تقضي عطلة عيد الميلاد مع العائلة المالكة في مقاطعة ساندرينجهام في نورفولك، عندما قررت الانفصال عن زوجها الأمير تشارلز.

وكان موقع "ديلى ميل" قد كشف فى وقت سابق عن صور أثارت جدلاً كبيراً بعدما تميزت فيها وكانها صورة طبق الأصل من الأميرة ديانا، كما تميزت خلال الصور مع طفلين يجسدوا ابنى الأميرة ديانا وليام وهارى، خلال مرحلة الطفولة، فى أحداث فيلم Spencer التى تقوم ببطولته النجمة كريستين ستيوارت، حيث أوضح الموقع، أنه وبعد فترة طويلة من بدء التصوير أسدل الستار أخيراً عن شخصيتى الأميرين هارى ووليام في الفيلم المنتظر.

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