نقابات لبنان لـ"الخليج 365": لم نمنح محمد رمضان أي شهادة دكتوراة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فجر محمد رمضان، مفاجأة كبيرة، أمس الأربعاء، بإعلانه الحصول على لقبين في ليلة واحدة، الأول، الدكتوراه الفخرية، والثاني، لقب سفير الشباب.

إعلان رمضان جاء من خلال صورة نشرها عبر حسابه على موقع "أنستقرام"، علق عليها قائلاً: "شكراً وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي".





كما وجه "رمضان" شكره إلى المركز الثقافي الألماني في لبنان قائلا: "أشكر المركز الثقافي اللبناني على منحي لقب سفير الشباب العربي".

من جهته، أكد نقيب الفنانين المحترفين في لبنان، جهاد الأطرش لـ"العين الاخبارية" أنه لا علاقة له بما أعلنه محمد رمضان من قريب أو من بعيد، وقال: "النقابة لم تكن حاضرة الاحتفال من الأساس".





كما نفى نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، فريد أبوسعيد، في اتصال هاتفي مع "العين الاخبارية" أن تكون النقابة منحت رمضان أي دكتوراة كما تداول البعض.

ولفت إلى أنه "كنقابة، لا يحق لنا منح أي دكتوراة أو لقب سفير"، مضيفاً: "الموضوع إني كنت مدعو من قبل وزارة الثقافة التي رعت الحفل واللجنة التي كرمت، من دون أن يكون لي أي علاقة بالتكريمات".





وتبين من خلال اتصالات ”الخليج 365” أن محمد رمضان، مُنح لقب "سفير الشباب العربي" في مهرجان "أفضل" ضمن تكريم شخصيات أخرى.

وأكد رئيس المهرجان، مازن نوري لـ"الخليج 365"، أن المهرجان، الذي يحمل عنوان "أفضل"، هو من منح رمضان لقب "سفير الشباب العربي"، وكرمه ضمن تكريم شخصيات أخرى، منهم فارس ياغي، بلال مارديني، عروة العربي، الدكتور حسن نصر الدين، القنصل العام الفخري لأوكرانيا".

أما الدكتوراه الفخرية، بحسب نوري، "مُنحت لمحمد رمضان من المركز الثقافي الألماني الدولي IGCC، وأقيم برعاية وزارة الثقافة".

وحاولت ”الخليج 365” التواصل مع المركز الثقافي الألماني الدولي IGCC، من دون أن تتلقى أي رد عبر الهاتف.





