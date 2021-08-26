انفجار "انتحاري" خارج مطار كابول.. و3 إصابات بالجيش الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع مساء اليوم الخميس، انفجار رجحت واشنطن أنه ناجم عن تفجير انتحاري خارج مطار العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بينهم جنود بالجيش الأمريكي.

وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن انفجارا وقع خارج مطار العاصمة الأفغانية كابول، مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك ضحايا.



وذكر مسؤول أمريكي أن التقارير الأولية تشير إلى أن انفجار كابول ناجم عن تفجير انتحاري.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله: إن" المعلومات الأولية تشير إلى سقوط 3 مصابين من الجيش الأمريكي في انفجار مطار كابول".





كما نفى مصدر أمني وقوع إصابات في صفوف القوات الألمانية.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية، :إن "انفجارين وقعا خارج مطار كابول، ولا أضرار في قواتنا".



الانفجار وقع بعد ساعات من تحذير أمريكي بتخطيط تنظيم داعش الإرهابي لهجمات في محيط مطار كابول، وطالبت رعاياها بالمغادرة فورا، ونصحتهم بعدم الذهاب إلى مطار كابول.



وقال الوزير البريطاني المكلف بالقوات المسلحة، جيمس هيبي إن التهديد الإرهابي الذي دفع لندن إلى تحذير مواطنيها من الذهاب إلى مطار كابول ليلا، كان "خطيرا جدا" و"وشيكا".

وأضاف هيبي لإذاعة "تايمز راديو" أن "المعلومات التي جمعت خلال الأسبوع تزداد خطورة: إنها تشير إلى تهديد للأرواح وشيك وخطير".





يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من دعوة الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا رعاياها إلى الابتعاد بأسرع ما يمكن عن مطار كابول بسبب أخطار "إرهابية".



وأصدرت الدول الثلاث بشكل متزامن ليل الأربعاء الخميس، تحذيرات في غاية الدقة وشبه مماثلة.