نجوى كرم ترد على سؤال معتصم النهار وتؤكد بأنها "مغرومة"

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"الخليج 365" من بيروت: بعد حملة إعلانية شارك فيها الفنان السوري معتصم النهار، طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم جديدها "ساحر قلوب"، من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون، توزيع داني حلو، تسجيل استديو داني حلو وماسترينغ موريس طويلة.

الأغنية المصورة من إخراج هاس غدار الذي سبق ووقع كليب "مغرومة 2"، الأغنية التي اطلقتها نجوى اواخر تموز الماضي، والتي شهدت ظهوراً خاصاً للممثل السوري في نهاية العمل متوجهًا اليها قائلاً: "نجوى فيني إسألك سؤال؟".

في بداية كليب "ساحر قلوب" يستكمل الممثل السوري سؤاله بالقول "انت عن جد مغرومة؟"، فتجيبه نجوى: "أكيد مغرومة ومع كل طلة شمس رح ضل مغرومة ليش لأ".

وكان وسم "نجوى فينا نسألك سؤال" قد تصدر قوائم الرائج "الترند" على مواقع التواصل الإجتماعي الذي أطلقته نجوى والشركة المنتجة للترويج للعمل الجديد.