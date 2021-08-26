أمل عرفة تكشف أسباب انسحابها من "حارة القبة 3"

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة إنسحابها من الجزء الثالث من مسلسل حارة القبة في تدوينة طويلة نشرتها عبر حسابها الخاص الموثق على الفيسبوك مبررة ذلك "بتدني مستوى العقلية الإنتاجية".

ورغم انها قالت بأنها لن تخوض في التفاصيل لكن يبدو أن الخلاف بينها وبين الجهة المنتجة كان على الأجر. حيث طالبت المنتجين بالتوقف عن سرقة الممثلين بإسم الظروف والحرب والأوضاع القاسية .. "وهم يستلمون حوالات بيع هذه الأعمال بالعملة الصعبة". وانها علمت بذهاب الدور للممثلة "قمر خلف" من خلال رسالة صوتية منها تستأذنها بلعب الدور. وشكرتها لأنها لولا هذا الإتصال لكانت لاتزال بإنتظار رد الجهة المنتجة التي على ما يبدو لم تبلغها بقرار منح الدور لأخرى.

وفيما يلي نص التدوينة بالكامل: "اعتذرت عن مسلسل حارة القبة بكل أسف ..!! واعتذرت قبله عن عدة أعمال ..!! فقد تدنى مستوى العقلية الانتاجية الى حدٍ لم يعد يحتمل ..!!

وأجدني من الآن فصاعداً ميالة للعمل فقط مع من يقدر الفن والفنانين ..!! حتى لو في المريخ ، ولن أقبل أن أعمل مع أي منتج ( سوري ) لا يقدم لي العرض اللائق بسمعتي و موهبتي و احترافي ..!!

ودون الخوض بالأسباب أعلن أنني لن أكون متاحة للعمل في ظروف إنتاجية لا تنصف تاريخاً صنعناه بجدية وجد ..!! و بعقليات غاب عنها الاحترام والتقدير ..!! وغابت معها الشفافية و المعايير ..!!

ينبغي على المنتجين وأنصاف المنتجين أن يتوقفوا عن سرقتنا بإسم الظروف والحرب و الأوضاع القاسية ، ثم يهرعون بعد نجاح أعمالهم ( بسببنا ) لاستلام حوالات بيع مسلسلاتهم بالعملات الصعبة ..!!

نرفض أن تتعاظم سطوتكم في ظلم المبتدئين الذين يحتاجون إلى فرص عمل ، لكنكم تفعلون ..!!

لكننا كشركاء في تاريخ هذه الدراما منذ ( عقود ) وقدمنا فيها ما قدمنا من انجازات ليست بخافية على جمهور العالم العربي من المحيط إلى الخليج ، نرفض ولن نسمح لكم بالمزيد من الاستخفاف بمن جعل من حضوركم ممكناً ..!! تذكروا جيداً أن الممثلة و الممثل السوري كان ولا يزال وسيبقى حجر الأساس في كل مشروع سوري ناجح ..!! كفاكم ، فقد أصبحنا نشعر بالعار ..!!

سأكتفي بهذا التصريح لأوقف جدلاً حول سبب انسحابي .. شخصية إخلاص ذهبت لممثلةٍ أخرى كنت أحبها وصرت أحبها وأحترمها أكثر بعد رسالتها الصوتية لتأخذ الإذن الأدبي كي تلعبها وهذه أخلاق قل وجودها في وسطناوهنا أتوجه بالشكر( لقمر خلف) لولاكي كنت استمريت في انتظار صدى ما تحدثت به مع الجهة المنتجة ولكن صدفة اتصالك جعلتني على يقين ألاااااااااااااا أخلاق في هذه المهنة ولا احترام لممثلٍ في تداول هذه المهنة إلا في نسف كل ما فعلناه لتكريس تقاليد الاعتذار من الممثل في حال عدم الوصول الى الاتفاق لم اكبر على أن أكون حجر شطرنج أخرس صامت يتحرك في رقعة الشطرنج ويُسرق دون ألم.. وما فعلته بانسحابي هو حق مشروع طالما اني لم أوقع عقداً بعد وإنما ظننت ُ أن لغة الحق المعنوي والمادي الذي كنت أتحدث به سيكون مفهوماً عند من يرمون علينا الفُتات لينعموا بثروةٍ ما نحن فيها إلا كعمال المناجم.. وأنا هنا ريثما أكتب مشاريعي بهدوء سأضع يدي بيد أي منتج محترم وأمين أرى فيه تقاليد واحترام للمهنة التي أحب وأُقدر حتى لو كلفني موقفي غياباً ما .. وفي الخلفية لكل ما ذُكر سيبقى العار يغلفنا حتى ولو بشكلٍ خفي غير مرئي. لا تصريح بعد اليوم عن هذا الموضوع يكفي إلى هنا . أمل سهيل عرفة.