شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة لمن شاركوه الاحتفال بخطوبته: شكرًا من قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان الشاب محمد محمود عبد العزيز، الشكر لمن شاركوه فى الاحتفال بخطبته وعيد ميلاده، وشارك صورة عبر حسابه الرسمى بانستجرام، اليوم الخميس، وقال :" مش عارف أشكركم إزاى أو أقول إيه لكل واحد فيكم قطع إجازته أو جالى من مكان بعيد أو سهرمعايا وهو عنده شغل تانى يوم الصبح بدرى، شكرا شكرا شكرا من كل قلبى".

وعلق محمد محمود عبد العزيز على الصورة التى نشرها عبر انستجرام :"مش عارف اقول إيه والله بجد فرحتونى جدا جدا بوجودكم معايا وحواليا، يا رب دايما متجمعين على الخير كله إن شاءالله، مش عارف أشكركم إزاى أو أقول إيه لكل واحد فيكم قطع إجازته أو جالى من مكان بعيد أو سهر معايا و هو عنده شغل تانى يوم الصبح بدرى... شكرا شكرا شكرا من كل قلبى والله العظيم، ربنا يخليكوا ليا و مش قادر ماشكرش سارة صاحبة الفكرة و التجميعة الحلوة أوى دى اللي بجد عرفت تفرحنى بوجودها فى حياتى و وجودكم معايا، شكرا شكرا شكرا شكرا "أسألكم الفاتحة و الدعاء لابويا و لكل من رحلو عنا".



محمد محمود عبد العزيز

"ده كان ردى على مفاجئتها يوم عيد ميلادى".. بهذه الكلمات أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز خطبته على فتاة من خارج الوسط الفنى.

وشارك جمهوره بفيديو من حفل خطبته وسط احتفاله بعيد ميلاده عبر حسابه بـ إنستجرام وكتب على الفيديو قائلا: "خطيبتى عملتلى مفاجأة عشان عيد ميلادى ورغم إننا متفقين من أول يوم إننا مش هنفاجئ بعض بس هى كانت عايزة تفرحنى بأى طريقة".