شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يروج لرابع أغانى ألبومه الجديد بعنوان "طالع موضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم محمد حماقى لرابع أغانى ألبومه الجديد "يا فاتنى" عبر حسابه على تويتر، حيث كتب:" أغنية طالع موضة من ألبوم يا فاتنى هتسمعوها النهاردة الساعة 5 على يوتيوب و كل المنصات".



محمد حماقى

وتصدرمؤخرا النجم محمد حماقى، تريند يوتيوب بأغنية "لو هتسيب"، حيث حققت الأغنية حتى الآن أكثر من 9 ملايين مشاهدة ، وتعد الأغنية ثانى أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماسترطارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية.

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، والذى طرح منه أغنيتين حتى الآن، كل من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.

وكان حماقى قد طرح منذ أيام أغنية "زيها مين"، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما، وهى إحدى أغانى ألبوم "يافتنى" أيضًا.