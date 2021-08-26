شكرا لقرائتكم خبر عن "الصبارة الراقصة" .. هدية لنيللى كريم وهشام عاشور من أحد أصدقائهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الفنانة الكبيرة نيللى كريم، وزوجها هشام عاشور، لاعب الإسكواش السابق، الصبارة الراقصة هدية من أحد أصدقائهما في نيويورك، ونشرت نيللى فيديو للصبارة الراقصة عبر ستورى حسابها الرسمي بانستجرام.

ورصد الفيديو الصبارة الراقصة :"يا هشام ويا نيللى بجد وحشتونا اوووى اووى، نيويورك ضلمت بعد ما مشيتو".



نيللى كريم

وكانت النجمة نيللي كريم قد ظهرت في صور جديدة مع زوجها نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، بصحبة عدد من أصدقائهما، أثناء قضائهما لشهر العسل في نيويورك، يتجولان في شوارع نيويورك ونالت الصور إعجاب العديد من الجمهور فور قيام عاشور بنشرها عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "إنستجرام".

وكشفت الفنانة نيللى كريم، عن أن "دبل" زفافها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، تم تصنيعهما خصيصا لهما، على يد شخص متخصص فى تصميم المجوهرات فى مدينة نيويورك الأمريكية.

ونشرت نيللى كريم صور من مراحل تصنيع وتنفيذ خاتمى الزفاف عبر حسابها الرسمى بإنستجرام فى خاصية الاستورى، ونشرت صور الخاتمين، ووجهت الشكر لمصممهما "آلان مايكل" وقالت له: "شكرا لك آلان نحن نحبهما"، وقالت تعليقا على صورة أخرى: "خواتم زفاف هاند ميد، على يد المتميز آلان مايكل".

يذكر أن نيللى كريم احتفلت بعيد الميلاد الأول لزوجها هشام عاشور في نيويورك بعد أسبوع من زواجهما، حيث كشف عاشور لاعب الاسكواش السابق عن فيديو فى ستورى انستجرام الخاص به وهو يحتفل بعيد ميلاده برفقة نيللى وشقيقة رامى عاشور وعدد من أصدقائه المقربين هناك عاشور قضى فترة طويلة فى نيوورك ثم عاد إلى مصر بعد تغيرات جائحة كورونا.