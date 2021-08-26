شكرا لقرائتكم خبر عن نجل غادة عادل بعد فقدان وزنه: مسكت نفسى عن كل حاجة بحبها وربنا أكرمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الممثل الشاب عبد الله الهوارى نجل النجمة غادل عادل والمخرج مجدى الهوارى، أن قراره الامتناع عن كل ما يحبه هو السر وراء فقدانه الشديد لوزنه، وقال فى تعليق على منشور الخليج 365 عبر انستجرام، حول فقدانه الوزن :"شكراً لجميع الناس اللى دعمونى فى مشوارى الطويل فى التخسيس انا تعبت جدا والله ومسكت نفسي من كل حاجه بحبها بس ربنا أكرمنى و الحمد الله وصلت لمستوى كويس".

وقال نجل الفنانة غادة عادل فى تعليقه :"شكراً لجميع الناس اللى دعمونى فى مشوارى الطويل فى التخسيس أنا تعبت جدا والله ومسكت نفسي من كل حاجة بحبها بس ربنا أكرمنى و الحمد الله وصلت لمستوى كويس، انا قرأت كلام جميل أوى فرحنى أوى و شجعنى إنى أكمل لأخر الطريق و طبعا قرأت كلام مش كويس بس مقدرش أرد عشان أبويا و أمى علموني إنى لا أرد علي الإهانة بإهانة شكرا لكم جميعا وأنا الحمد الله صبرى طويل و الكلام ده لو فاكرين إنه بيأثر فى تبقوا غلطانين جدا أنا بالى طويل و هتتعب معايا شويه، وشكرا تاني علي التقدير من الجميع".



نجل غادة عادل