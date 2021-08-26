شكرا لقرائتكم خبر عن لحية ونظارة وجلباب أبيض .. أحمد بدير يظهر بـ لوك جديد والجمهور: يستعد لعمل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، صورة للفنان الكبير أحمد بدير بملامح مختلفة، حيث أطلق لحيته وأرتدى نظارة وجلباب أبيض، وتساءل عدد كبير من المتابعين هل اللوك الجديد بسبب أحد الأعمال الفنية الجديدة؟.



أحمد بدير

وأعرب مؤخرا الفنان أحمد بدير عن سعادته بالتكريم من مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، مشيرا إلى أن أول مرة وقف فيها أمام الكاميرا كانت مع المخرج الكبير يوسف شاهين، حيث امتد التعاون معه فى أكثر من عمل بمشاهد بسيطة، إلى أن استعان به فى دور بفيلم "سكوت هنصور".

وأوضح بدير أنه منذ بدايته يقدم اللون الكوميدى، لكنه فى الوقت نفسه يبحث عن اللقطات الإنسانية والتراجيدى، مشيرا إلى أن النقلة الكبيرة كانت على يد المخرج الراحل يحيى العلمى فى مسلسل "الزينى بركات".

وأضاف بدير أن المخرج يحيى العلمى واجه انتقادات وهجوما من الصحف بسبب الاستعانة به، لكن العلمى أصر عليه، مؤكدا أن الجمهور تفاعل معه فى الشارع، وكانت نقلة له فى تقديم أعمال جادة ومختلفة، مثل "عالرصيف"، و"بطل من ورق" وغيرها.

وآخر أعمال أحمد بدير، مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.