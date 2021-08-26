شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين زعزع: أشارك في حدوتة بفيلم "200 جنيه" لم تقدم سينمائيا من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نرمين زعزع خلال لقائها مع تلفزيون الخليج 365 بالعرض الخاص لفيلم 200 جنيه، إنها وافقت علي المشاركة بالفيلم لأنها مستحيل أن ترفض عمل للمخرج محمد أمين والسيناريت أحمد عبدالله وفي ظل وجود هذا الكم من النجوم في عمل واحد.

وأشارت نرمين زعزع، إلى أن دورها في الفيلم تقدمه لأول مرة، فهي تظهر كمساعدة في المنزل، وتشارك أصحاب البيت "خالد الصاوي" في الحدوتة، موضحة أن الحدوتة تقدم وجهة نظر وزاوية لن تقدم من قبل في السينما بهذا الشكل.

وعبرت نرمين زعزع عن سعادتها الكبيرة بالفيلم متمنية أن يحقق نجاح يليق بحجم المجهود المبذول في العمل.

وكان أقيم الثلاثاء الماضي العرض الخاص لفيلم 200 جنيه بحضور عدد كبير من أبطال العمل بينهم خالد الصاوى، ليلى علوي، إسعاد يونس، صابرين، أحمد السعدنى، هانى رمزى وحرمه، وأحمد رزق، ومى سليم، ودينا فؤاد، وغادة عادل، وسليمان عيد.

فيلم "200 جنيه، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

"200 جنيه"، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى ،أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى ،مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.