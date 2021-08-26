"الدكتوراه الفخرية والطيار وعمرو أديب".. أزمات محمد رمضان عرض مستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ضجة كبيرة أثارها الفنان محمد رمضان، بالحصول على شهادة الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني بلبنان، وتوجهه بالشكر لوزير الثقافة اللبناني ونقيب الممثلين والموسيقيين في لبنان، بعد منحه شهادة الدكتوراة.

ونفى فريد بوسعيد، رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان ما أعلنه الفنان محمد رمضان اليوم عبر صفحته في موقع فيسبوك عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، من نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما بالتعاون مع نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، تحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية

وقال الفنان فريد بوسعيد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "ما حدث هو مجرد تكريم في مهرجان "أفضل"، ولم نمنح ولا نستطيع منح الفنان محمد رمضان الدكتوراه الفخرية، ما نشر مجرد خلط ولخبطة ولا علاقة له بالنقابات الفنية اللبنانية".

وأثار الأمر جدلا كبيرا على صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب لمحمد رمضان في أزمة جديدة تنضم لقائمة طويلة من الأزمات أبرزها:

أحدث الفنان محمد رمضان ضجة كبيرة بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام، يعلن من خلاله الحجز على أمواله

وقال "رمضان": "صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلت له مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي

وتابع: "الناس الفلاحين والشعبيين اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم، مستورة، وصباح الخير يا مصر"..

وكشفت مصادر مصرفية سبب الحجز على أموال رمضان، وقالت لـ"الخليج 365": إن القرار ليس تحفظًا كما قال الفنان، وإنما حجز متعلق بحكم قضائي خاص بقضية الطيار أشرف أبو اليسر

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قضت في 7 أبريل الماضي بإلزام رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضًا للطيار أشرف أبو اليسر عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة"

هذه الأزمة لا تعد الأولى في أزمات الفنان الشاب الذي اعتاد أن يتصدر التريند، ليس فقط بأعماله ولكن بأزماته خاصة في الآونة الأخيرة

ومن أبرز أزمات محمد رمضان:

أثار المشهد الذي قدمت به شخصية الفنان الراحل إسماعيل ياسين، خلال أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "موسى"، جدلًا كبيرًا، خاصة مع تعمد "رمضان" عدم تقديم اعتذار لما بدر منه في حق نجم الكوميديا الكبير إسماعيل ياسين

وظهر الممثل الشاب عبدالرحمن أبوليلة مؤديًا شخصية الفنان الراحل إسماعيل ياسين، في المسلسل، وهو يحاول الخروج من محل لبيع الكرافتات، من دون أن يدفع ثمن المشتريات، قبل أن يوقفه "موسى - محمد رمضان"، ويجبره على الدفع

وبسبب المشهد المسيء، تصاعدت حالة الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدمت حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين بشكوى رسمية إلى نقابة المهن التمثيلية، وأعلن الشاعر أيمن بهجت قمر عن رفع دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان

ومن جهته أعاد رمضان نشر مقطع فيديو للمشهد الذي أثار الجدل، موضحًا أن من ظهر بالمسلسل، هو نصاب حاول استغلال الشبه بينه وبين الفنان إسماعيل ياسين، للنصب على "موسى".

وما زاد من سخونة الأزمة، أن بطل "موسى" وهو الفنان محمد رمضان، سبق وأثار منذ 4 سنوات الجدل حول أفلام الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وقال: "أنا ضد أفلام إسماعيل ياسين الله يرحمه، التي قدمها عن الجيش

الطيار الراحل أشرف أبو اليسر

المفارقة هنا أن أزمة مشهد الفنان الراحل إسماعيل ياسين، جاءت بعد ساعات من رحيل الطيار أشرف أبواليسر، الذي كان قد دخل في نزاع مع الفنان محمد رمضان، ووصل إلى ساحة القضاء.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى 14 أكتوبر 2019 عندما نشر محمد رمضان فيديو من داخل قمرة قيادة طائرة أثناء سفره إلى السعودية، وكتب: "في تجربة هي الأولى من نوعها.. هنقوم نسوق الطيارة"، وأمسك بعض الأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة.

وبعد نشر الفيديو عاقبت وزارة الطيران المدني المصرية الطيار أشرف أبو اليسر بالحرمان من عمله مدى الحياة، وأقام الراحل دعوى قضائية مطالبًا محمد رمضان بدفع تعويض عن الأضرار التي لحقت به.

وعقب صدور الحكم مؤخرًا بإلزام محمد رمضان بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه، ظهر النجم الشاب في مقطع فيديو عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، وهو داخل حمام السباحة، ويقذف بالدولارات من حوله، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين، وفسروا ذلك بأنه استهزاء بالحكم.

ومع رحيل الطيار أشرف أبواليسر، حاصرت الفنان محمد رمضان الاتهامات، بأنه المسؤول عن الأمراض التي عانى منها الراحل، والتي أدت إلى الوفاة.

عمرو أديب

بدأت المواجهة بين الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب، في مارس الماضي بعد تعرض الشاب يوسف عمر، لإصابة كبيرة خلال مشاركته في تصوير إعلان يقوم ببطولته النجم الشاب، إذ تحدث أديب في برنامجه "الحكاية" عن الواقعة، وقال "دورنا هو تسليط الضوء على هذا الفنان الشاب الذي تعرض للإصابة وليس إلقاء الضوء على (نمبر وان)، وإعلام بلدك ليس ضدك ومحدش عملك (نمبر وان) غير إعلام بلدك".

وجاء رد أديب على رمضان الذي عبر عن استيائه من هجوم الإعلام عليه، بعد حادث الانفجار التي شهدها موقع التصوير

وبعد صدور الحكم القضائي في قضية الطيار أشرف أبواليسر، وظهور محمد رمضان في حمام السباحة، وجه عمرو أديب حديثه إليه، وقال "يا نمبر وان: أنت لم تلاحظ إن لك سنة بتعمل مصايب، على فكرة ليس فقط أنت يا محمد، من تمتلك المال، هناك ناس لديها مال أكثر منك بـ100 مرة، ولكن لا يقومون بذلك يا محمد، إحنا اللي بنحسبه موسى طلع فرعون".

من جانبه قابل محمد رمضان هجوم عمرو أديب بطريقة أكثر استفزازًا، حيث نشر فيديو له من مسلسل الأسطورة، أثناء توبيخ أحد الممثلين، وتضمن جملة بصوت عمرو أديب قبل أن يرد عليه محمد رمضان بلا اهتمام: "بس يا بابا".

من جانبه، أعلن عمرو أديب عن مقاضاة الفنان محمد رمضان، وعبر برنامجه؛ ردًا على فيديو رمضان قائلًا: "لو محدش رباك أنا هعرف أربيك، والبلد دي فيها قانون يسري على الجميع".

وقررت محكمة جنح الشيخ زايد، تغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه، وقضت برفض الدعوى المدنية المقابلة، و50 جنيها أتعاب محاماة، في دعوى السب والقذف التي حملت رقم 1244 سنة 21، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان

عمرو يوسف

دخول محمد رمضان على خط أزمة مسلسل "الملك" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف، وتقرر إيقافه لحين دراسته تاريخيًا، أثار جدلًا واسعًا، إذ أعلن عن استعداده لبطولة فيلم عن الملك أحمس، في 2023، الأمر الذي تسبب في إثارة غضب عدد كبير من الممثلين تضامنًا مع زميلهم الفنان عمرو يوسف، الذي يجسد شخصية "أحمس" في المسلسل.