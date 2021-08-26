محمد حماقي يطرح أغنيته الجديدة "طالع موضة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يطرح الفنان محمد حماقي، أغنيته الجديدة "طالع موضة" في الخامسة مساء، على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وعبر عدد من المنصات الموسيقية.

الأغنية هي الرابعة التي يطرحها المطرب محمد حماقي من ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني"، بعدما طرح من قبل "زيها مين"، ولو هتسيب"، و"تك".

وحققت الأغاني نجاحا كبيرا، وحصدت على ملايين المشاهدات عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

يذكر أن محمد حماقي يستعد لإحياء حفل غنائي مساء غد الجمعة الموافق 27 أغسطس، ضمن مهرجان الماسة بمدينة العلمين الجديدة.