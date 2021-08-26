"خلط ولخبطة".. نقيب الموسيقيين اللبناني لمصراوي: لم نمنح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نفى فريد بوسعيد، رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان ما أعلنه الفنان محمد رمضان اليوم عبر صفحته في موقع فيس بوك عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، من نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما بالتعاون مع نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، تحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية.

وقال الفنان فريد بوسعيد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "ما حدث هو مجرد تكريم في مهرجان "أفضل"، ولم نمنح ولا نستطيع منح الفنان محمد رمضان الدكتوراه الفخرية، ما نشر مجرد خلط ولخبطة ولا علاقة له بالنقابات الفنية اللبنانية".

وأضاف: "النقابة أيضًا لا تمنح لقب سفير، وتواجدي شخصيًا كان باعتباره حفلًا فنيًا ترعاه وزارة الثقافة".

الفنان محمد رمضان كان قد نشر صور التكريم عبر صفحته في موقع فيس بوك، وكتب: "شكرًا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكرًا المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي، ثقة في الله نجاح".

وقام المركز الثقافي الألماني الدولي بمنح الفنان محمد رمضان شهادة الدكتوراه الفخرية التي تمنح لشخصيات مهمة في العالم، وكتب بها " كتقدير رفيع المستوى لما بذلتموه لنشر روح التسامح والعدالة والقيم الإنسانية والثقافية والعلمية".